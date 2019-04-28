Видеообзор поражения Медведева в финальном матче турнира в Барселоне с Тимом

Австрийский теннисист Доминик Тим в двух партиях обыграл представителя России Даниила Медведева в финале турнира в Барселоне со счётом 6:4, 6:0.



Продолжительность поединка составила 1 час 14 минут. Тим, который в полуфинале сломил сопротивление второй ракетки мира испанца Рафаэля Надаля, смог реализовать в матче с россиянином пять из восьми своих брейк-пойнтов, дважды подавал навылет и допустил лишь одну двойную ошибку. При этом Медведеву удалось реализовать всего один брейк из трёх.

Видеообзор финального матча доступен на «Чемпионате».



Тим завоевал 13-й титул в карьере и второй в 2019 году, ранее он побеждал на турнире в Индиан-Уэллсе. В личных встречах 23-летний уроженец Москвы теперь уступает австрийцу — 0-2.