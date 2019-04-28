Истомин сыграет с Берреттини в первом круге турнира в Мюнхене

Победители квалификации узнали соперников по матчам первого круга на грунтовом турнире категории ATP250 в Мюнхене, который пройдёт с 29 апреля по 5 мая.

Немец Янник Маден сыграет с чилийцем Кристьяном Гарином, бразилец Тьяго Монтейро – с немцем Ян-Леннардом Штруффом, итальянец Лоренцо Сонего – с восьмым сеяным венгром Мартоном Фучовичем, Денис Истомин из Узбекистана – с итальянцем Маттео Берреттини, 28 апреля выигравшим турнир в Будапеште. Победитель последней пары в случае удачного исхода в четвертьфинале может встретиться со второй ракеткой турнира россиянином Кареном Хачановым.

Напомним, что список сеяных возглавляет Александр Зверев из Германии, который выигрывал турнир в Мюнхене в 2017 и 2018 годах. В последнем на данный момент финале Зверев обыграл соотечественника Филиппа Кольшрайбера – 6:3, 6:3.