Соуза начнёт защиту титула на турнире в Эшториле матчем с Попыриным

Победители квалификации узнали соперников в матчах первого круга на грунтовом турнире категории ATP 250 в Эшториле, который пройдёт с 29 апреля по 5 мая.

Португалец Жоау Домингеш встретится с шестым сеяным, австралийцем Алексом де Минором, испанец Алехандро Давидович Фокина – с американцем Тейлором Фритцем, Алексей Попырин из Австралии – с португальцем Жоау Соузой, который защищает титул, итальянец Сальваторе Карузо – с сербом Филипом Краиновичем. Победитель последней пары уже во втором круге может сыграть со вторым сеяным, итальянцем Фабио Фоньини.

Первой ракеткой турнира является греческий теннисист Стефанос Циципас.

В финале соревнований 2018 года Соуза в двух сетах обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:4, 6:4.