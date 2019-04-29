Кецманович занял 6-ю строчку в чемпионской гонке U21, Котов — 19-ю

В обновлённой версии чемпионской гонки U21 серб Миомир Кецманович поднялся на шестую строчку, австралиец Алексей Попырин — на восьмую.



Лучший из россиян, Павел Котов, располагается на 19-й позиции. Семь лучших игроков в этой возрастной категории по рейтингу сезона, а также победитель отборочного турнира среди итальянских теннисистов выступят на Next Gen ATP Finals в Милане.



Чемпионская гонка U21. 29 апреля

1 (1). Стефанос Циципас (Греция) — 2360.

2 (2). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1297.

3 (3). Денис Шаповалов (Канада) — 1225.

4 (4). Фрэнсис Тиафо (США) — 1145.

5 (5). Алекс де Минор (Австралия) — 585.

6 (7). Миомир Кецманович (Сербия) — 573.

7 (6). Каспер Рууд (Норвегия) — 436.

8 (9). Алексей Попырин (Австралия) — 337.

9 (8). Уго Умбер (Франция) — 331.

10 (10). Микаэль Имер (Швеция) — 228.

…

19 (20). Павел Котов (Россия) — 53...

34 (33). Ален Авидзба (Россия) — 16...

68 (67). Савриян Данилов (Россия) — 1.