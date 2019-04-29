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Массу прокомментировал решение Тима пропустить Олимпиаду в Токио

Массу прокомментировал решение Тима пропустить Олимпиаду в Токио
Теннис / ATP

Николя Массу, тренер австрийца Доминика Тима, прокомментировал тот факт, что его подопечный предпочёл заявиться на соревнования в Кицбюэле в 2020 году – в эту же неделю в Токио (Япония) будет проходить олимпийский теннисный турнир.

«Мы предпочли отложить это решение на потом, поэтому пока оно не обсуждалось даже между нами.

Следует уважать решение каждого из профессиональных теннисистов. В данном случае речь идёт о соревнованиях в Кицбюэле — его родном турнире.

Было бы неплохо, если бы Доминик смог сыграть на двух турнирах, но в данном случае придётся сделать выбор. Впрочем, каким бы он ни был, я поддержу Доминика в его решении», – цитирует Массу Tennis World USA.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Тим также не участвовал.

Тим пропустит Олимпиаду в Токио – австриец предпочёл выступить в Кицбюэле
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