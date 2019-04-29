А. Зверев: я не такой большой знаток моды, как Федерер

Немецкий теннисист, третья ракетка мира Александр Зверев рассказал о своём отношении к моде.



«Мне нравится быть элегантным, когда я появляюсь на большой сцене, пусть даже в жизни я и обычный парень.



Не могу сказать, что являюсь большим знатоком моды, как Федерер, но у меня было несколько фотосессий для модных журналов. Анна Винтур — большой поклонник тенниса, и она попросила меня принять участие в съёмке для Vogue. Это было забавно», – цитирует Зверева IoDonna Magazine.



В настоящее время 21-летний теннисист переживает не самый удачный период в карьере. В 2019 году он проиграл 8 из 23 матчей, а в последних 10 поединках выиграл лишь четырежды. На этой неделе Александр сыграет на соревнованиях в Мюнхене (Германия).

Зверев: в теннисе нет ничего идеального. Кроме Федерера