Зверев: проблемы в теннисе? Я расстался с девушкой, а мой отец в больнице

Немецкий теннисист, третья ракетка мира Александр Зверев рассказал о ряде проблем, с которыми столкнулся в последнее время.



«История с моим менеджером отнимает у меня в последнее время очень много энергии. Последние дни я провожу по несколько часов в телефонных переговорах. Это не самая приятная история, с которой мы оба столкнулись. Думаю, именно поэтому в последние недели я был немного расфокусирован.



Тем не менее сейчас всё стихает, и я могу сосредоточиться на теннисе. Думаю, ситуация будет решена в течение пары дней, хотя, возможно, на это потребуются и месяцы.



Вы знаете, я всегда честен с вами, журналисты. В последнее время много всего произошло. Впервые отец не может быть рядом со мной. Он сейчас в больнице. К счастью, всё не так уж плохо. Надеюсь, что он может присоединиться к команде уже на следующей неделе. Плюс ко всему я расстался с девушкой», – цитирует Зверева Tennis Magazin.



В настоящее время 21-летний теннисист переживает не самый удачный период в карьере. В 2019 году он проиграл 8 из 23 сыгранных матчей, а в последних 10 поединках выиграл лишь четырежды.

Стоит отметить, что немец с русскими корнями встречался с бывшей теннисисткой, уроженкой Москвы Ольгой Шариповой.