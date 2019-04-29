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Циципас: уровень турнира в Эшториле даёт дополнительную мотивацию

Циципас: уровень турнира в Эшториле даёт дополнительную мотивацию
Теннис / ATP

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мнением о предстоящем грунтовом турнире категории АТР 250 в Эшториле (Португалия).

«Estoril Open – это очень сильный турнир, и именно поэтому каждый хочет одержать победу на нём. Для меня это является дополнительной мотивацией.

Высокий уровень конкуренции на соревнованиях помогает лишь становиться лучше. У меня очень хорошие воспоминания об этом месте. В прошлом году я получил большую поддержку от болельщиков – от них исходила мощная энергия. Сам город мне тоже очень понравился», – цитирует Циципаса официальный сайт АТР.

В 2018 году Стефанос сыграл в Эшториле два матча – во втором раунде соревнований он уступил первому сеяному Кевину Андерсону. Сейчас уже сам Циципас является лидером посева Estoril Open.

Стали известны соперники Циципаса и Фоньини на старте турнира в Эшториле
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