Циципас: уровень турнира в Эшториле даёт дополнительную мотивацию

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мнением о предстоящем грунтовом турнире категории АТР 250 в Эшториле (Португалия).



«Estoril Open – это очень сильный турнир, и именно поэтому каждый хочет одержать победу на нём. Для меня это является дополнительной мотивацией.



Высокий уровень конкуренции на соревнованиях помогает лишь становиться лучше. У меня очень хорошие воспоминания об этом месте. В прошлом году я получил большую поддержку от болельщиков – от них исходила мощная энергия. Сам город мне тоже очень понравился», – цитирует Циципаса официальный сайт АТР.



В 2018 году Стефанос сыграл в Эшториле два матча – во втором раунде соревнований он уступил первому сеяному Кевину Андерсону. Сейчас уже сам Циципас является лидером посева Estoril Open.

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