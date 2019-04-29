Э. Маррей: я всё ещё довольно далёк от того, чтобы бегать по корту

Экс первая ракетка мира из Великобритании Энди Маррей прокомментировал ход восстановления после операции на тазобедренном суставе.



«Я больше не чувствую боль, наслаждаюсь жизнью. Стараюсь тренироваться, пробиваю по мячам из неподвижного положения. Но я всё ещё довольно далёк от того, чтобы проводить полноценные занятия, бегать по корту.



Сейчас не чувствую никакого давления, которое могло бы помешать мне. Если моё тело будет чувствовать себя хорошо, я попробую вернуться», – цитирует Маррея Belfast Telegraph.

Напомним, большую часть прошлого сезона Энди восстанавливался после первой операции на тазобедренном суставе. Накануне старта Открытого чемпионата Австралии он заявил о скором завершении карьеры, однако после проигранного матча первого раунда сказал, что продолжит бороться с повреждением и готов на повторную операцию.