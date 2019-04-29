Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Э. Маррей: я всё ещё довольно далёк от того, чтобы бегать по корту

Э. Маррей: я всё ещё довольно далёк от того, чтобы бегать по корту
Теннис / ATP

Экс первая ракетка мира из Великобритании Энди Маррей прокомментировал ход восстановления после операции на тазобедренном суставе.

«Я больше не чувствую боль, наслаждаюсь жизнью. Стараюсь тренироваться, пробиваю по мячам из неподвижного положения. Но я всё ещё довольно далёк от того, чтобы проводить полноценные занятия, бегать по корту.

Сейчас не чувствую никакого давления, которое могло бы помешать мне. Если моё тело будет чувствовать себя хорошо, я попробую вернуться», – цитирует Маррея Belfast Telegraph.

Напомним, большую часть прошлого сезона Энди восстанавливался после первой операции на тазобедренном суставе. Накануне старта Открытого чемпионата Австралии он заявил о скором завершении карьеры, однако после проигранного матча первого раунда сказал, что продолжит бороться с повреждением и готов на повторную операцию.

Несгибаемый. Энди Маррей сделал первый шаг, чтобы вернуться
Джуди Маррей заявила, что её младший сын избавился от боли, беспокоившей 20 месяцев. Похоже, Энди получит шанс вернуться на корт.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент