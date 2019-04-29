Дэниэл обыграл Умбера на старте соревнований в Мюнхене

Японский теннисист Таро Дэниэл уверенно пробился во второй раунд грунтовых соревнований категории АТР 250 в Мюнхене (Германия). В двух партиях он обыграл представителя Франции Уго Умбера со счётом 6:4, 6:4.



Продолжительность противостояния составила 1 час 47 минут. На счету Дэниэла 3 эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейк-пойнта из 7. Умбер отметился 2 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 2 брейками.



Следующим соперником Дэниэла станет победитель пары Гидо Пелья (Аргентина, 7) – Миша Зверев (Германия).



Действующим чемпионом соревнований с призовым фондом € 524 340 является третья ракетка мира Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл соотечественника Филипа Кольшрайбера со счётом 6:3, 6:3.