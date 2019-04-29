Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Дэниэл обыграл Умбера на старте соревнований в Мюнхене

Дэниэл обыграл Умбера на старте соревнований в Мюнхене
Теннис / ATP

Японский теннисист Таро Дэниэл уверенно пробился во второй раунд грунтовых соревнований категории АТР 250 в Мюнхене (Германия). В двух партиях он обыграл представителя Франции Уго Умбера со счётом 6:4, 6:4.

Продолжительность противостояния составила 1 час 47 минут. На счету Дэниэла 3 эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейк-пойнта из 7. Умбер отметился 2 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 2 брейками.

Следующим соперником Дэниэла станет победитель пары Гидо Пелья (Аргентина, 7) – Миша Зверев (Германия).

Действующим чемпионом соревнований с призовым фондом € 524 340 является третья ракетка мира Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл соотечественника Филипа Кольшрайбера со счётом 6:3, 6:3.

29 апреля 2019 года, понедельник. 12:00 МСК
Мюнхен. 1-й круг
Таро Дэниэл
72
Япония
Таро Дэниэл
Т. Дэниэл
Уго Умбер
64
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
1 2 3
           
     
     
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент