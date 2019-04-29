Старт турнира в Праге задерживается из-за дождя

Соревнования категории International в Праге не могут начаться из-за дождя, который на протяжении всего дня идёт в столице Чехии. Сегодня, 29 апреля, должны были стартовать матчи первого круга одиночного и парного разрядов, однако до сих пор ни одна из теннисисток не вышла на корт.



Первые матчи должны были начаться в 11:00 по местному времени (12:00 мск), однако организаторы несколько раз переносили их на час. По последней информации, теннисисты выйдут на корты не ранее 14:30 (15:30 мск).



Кроме того организаторы приняли решение перенести матчи парного разряда на завтра – сегодня имеют шанс сыграть только участницы одиночного турнира. Впрочем, прогноз погоды остаётся неутешительным – синоптики обещают осадки до конца дня.



Напомним, действующей чемпионкой соревнований в Праге является Петра Квитова. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску 4:6, 6:2, 6:3.