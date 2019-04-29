Тим: уважаю Надаля, Джоковича и Федерера – учусь в каждом из матчей с ними

Австриец Доминик Тим высоко ценит возможность соревноваться с представителями «Большой тройки».



«Надаль, Джокович и Федерер – основные фавориты на каждом из турниров «Большого шлема». Я очень уважаю всё, чего они достигли, при этом я очень рад соревноваться с ними – в каждом из таких матчей я могу многому научиться, а победы приносят мне большую радость.



Грунтовый период – это всегда самая важная часть сезона для меня. Я ожидаю многого от грядущих турниров, как и каждый год. Впереди только большие и очень сложные турниры, в которых все должны демонстрировать свой лучший теннис от начала матча и до самого его конца», – цитирует Тима Tennis World USA.



Напомним, Доминик стал победителем соревнований категории АТР 500 в Барселоне. В финале он обыграл россиянина Даниила Медведева.