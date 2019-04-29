Андеросси одолел Дельена и сыграет с Циципасом во 2-м круге турнира в Эшториле

Аргентинский теннисист Гидо Андреосси стал участником второго раунда грунтовых соревнований в Эшториле (Португалия). В двух партиях он обыграл представителя Боливии Уго Дельена со счётом 6:3, 6:3.



Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут. На счету Андреосси 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 4 брейк-пойнта из 8. Дельен отметился 2 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 1 брейком.



Следующим соперником Андреосси станет первая ракетка соревнований из Греции Стефанос Циципас.



Действующим чемпионом грунтовых соревнований в Эшториле является хозяин местных кортов Жоау Соуза. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл представителя США Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:3, 6:3.