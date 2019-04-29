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Андеросси одолел Дельена и сыграет с Циципасом во 2-м круге турнира в Эшториле

Андеросси одолел Дельена и сыграет с Циципасом во 2-м круге турнира в Эшториле
Теннис / ATP

Аргентинский теннисист Гидо Андреосси стал участником второго раунда грунтовых соревнований в Эшториле (Португалия). В двух партиях он обыграл представителя Боливии Уго Дельена со счётом 6:3, 6:3.

Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут. На счету Андреосси 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 4 брейк-пойнта из 8. Дельен отметился 2 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 1 брейком.

Следующим соперником Андреосси станет первая ракетка соревнований из Греции Стефанос Циципас.

Действующим чемпионом грунтовых соревнований в Эшториле является хозяин местных кортов Жоау Соуза. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл представителя США Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:3, 6:3.

29 апреля 2019 года, понедельник. 14:00 МСК
Эшторил. 1-й круг
Матч окончен
Гидо Андреосси
97
Аргентина
Гидо Андреосси
Г. Андреосси
2 : 0
Уго Дельен
98
Боливия
Уго Дельен
У. Дельен
1 2 3
           
6 6  
3 3  
           
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