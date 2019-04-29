Тим: был уверен, что Надаль обыграет Федерера в финале АО-2017

Австриец Доминик Тим прокомментировал свой успех в Барселоне. Теннисист считает, что победа над Рафаэлем Надалем в полуфинальном матче положительно скажется на его последующих выступлениях.



«Открытый чемпионат Австралии – 2017, финал. Федерер – Надаль. Пятая партия и Рафа повёл 3:1, – тогда я не сомневался, что он доведёт матч до победы.



Что касается Уимблдона-2017, то там уже не было сомнений в победе Роджера. Ещё перед турниров он был главным фаворитом, и никто за две недели не сумел приблизиться к его уровню тенниса.



Что касается моей победы над Рафой в Барселоне, то это здорово. Теперь уверенность снова вернулась ко мне, я чувствую, что улучшил свою игру и создал базу для достижения своих целей в ближайшие недели», – цитирует Тима Tennis World USA.