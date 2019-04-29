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Краинович снялся с турнира в Эшториле после выхода в финал Будапешта

Краинович снялся с турнира в Эшториле после выхода в финал Будапешта
Теннис / ATP

Сербский теннисист Филип Краинович отказался от участия в грунтовых соревнованиях в Эшториле (Португалия), сообщает пресс-служба ATP. Завтра, 30 апреля, в матче первого круга он должен был сыграть с представителем Италии Сальваторе Карузо. В сетке турнира Краиновича заменил «лаки-лузер» уругваец Пабло Куэвас.

Напомним, на прошлой неделе Филип вышел в финал соревнований в Будапеште (Венгрия), где в трёх партиях уступил представителю Италии Маттео Берреттини со счётом 6:4, 3:6, 1:6.

Действующим чемпионом грунтовых соревнований в Эшториле является хозяин местных кортов Жоау Соуза. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл представителя США Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:3, 6:3.

Турнир завершится 5 мая.

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