Краинович снялся с турнира в Эшториле после выхода в финал Будапешта

Сербский теннисист Филип Краинович отказался от участия в грунтовых соревнованиях в Эшториле (Португалия), сообщает пресс-служба ATP. Завтра, 30 апреля, в матче первого круга он должен был сыграть с представителем Италии Сальваторе Карузо. В сетке турнира Краиновича заменил «лаки-лузер» уругваец Пабло Куэвас.



Напомним, на прошлой неделе Филип вышел в финал соревнований в Будапеште (Венгрия), где в трёх партиях уступил представителю Италии Маттео Берреттини со счётом 6:4, 3:6, 1:6.



Действующим чемпионом грунтовых соревнований в Эшториле является хозяин местных кортов Жоау Соуза. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл представителя США Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:3, 6:3.



Турнир завершится 5 мая.