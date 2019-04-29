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Нисиока обыграл Макдональда и вышел во второй круг турнира в Эшториле

Нисиока обыграл Макдональда и вышел во второй круг турнира в Эшториле
Теннис / ATP

Японский теннисист Йосихито Нисиока стал участником второго раунда грунтовых соревнований в Эшториле (Португалия). В двух партиях он обыграл представителя США Маккензи Макдональда со счётом 6:2, 6:4.

Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут. На счету Нисиоки 1 эйс и 100-процентная реализация брейк-пойнтов – 4 из 4. Макдональд отметился 1 подачей навылет и реализовал единственный шанс взять подачу соперника. Двойных ошибок соперники не допустили.

Следующим соперником Нисиоки станет победитель пары Фрэнсис Тиафо (США, 8) – Михаил Кукушкин (Казахстан).

Действующим чемпионом грунтовых соревнований в Эшториле является хозяин местных кортов Жоау Соуза. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл Тиафо со счётом 6:3, 6:3.

29 апреля 2019 года, понедельник. 15:00 МСК
Эшторил. 1-й круг
Матч окончен
Йосихито Нисиока
71
Япония
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока
2 : 0
Маккензи Макдональд
57
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
1 2 3
           
6 6  
2 4  
           
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