Фучович на тай-брейке сломил сопротивление Сонего в 1-м круге турнира в Мюнхене

На старте турнира категории ATP 250 в Мюнхене (Германия) с призовым фондом € 524 340 венгерский теннисист Мартон Фучович, посеянный под восьмым номером, в трёх сетах обыграл итальянца Лоренцо Сонего (Q) — 7:5, 4:6, 7:6 (10:8). Продолжительность матча составила 3 часа 7 минут.

35-я ракетка мира 1 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 15. Сонего выполнил 3 эйса, не ошибался на своей подаче и сделал 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Фучович поборется либо с бразильцем Тьяго Монтейро (Q), либо с представителем Германии Яном-Леннардом Штруффом.

Действующим чемпионом соревнований является третья ракетка мира, немец Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл соотечественника Филипа Кольшрайбера со счётом 6:3, 6:3.