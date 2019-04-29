Кар. Плишкова снялась с турнира в Праге

Чешская теннисистка Каролина Плишкова не выступит на соревнованиях в Праге по причине болезни, информирует WTA Insider.

Ещё на соревнованиях в Штутгарте 27-летняя уроженка Лоуни рассказала, что из-за проблем со здоровьем у неё не было возможности как следует подготовиться к грунтовому сезону. Последние две недели она принимала антибиотики.

Напомним, в основной сетке выступят пять россиянок. Анастасия Потапова в первом круге сыграет с латвийкой Анастасией Севастовой. Светлана Кузнецова встретится с румынкой Михаэлой Бузарнеску, Маргарита Гаспарян — с представительницей Китая Ван Цян, Наталья Вихлянцева — с Кристиной Плишковой из Чехии, а Екатерина Александрова — с одной из победительниц квалификации.

В 2018 году чемпионкой турнира в Праге стала чешская теннисистка Петра Квитова. В финале она обыграла Бузэрнеску со счётом 4:6, 6:2, 6:3.