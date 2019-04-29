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Томлянович на старте турнира в Рабате сыграет с Ферро, Саккари — с Данилович

Томлянович на старте турнира в Рабате сыграет с Ферро, Саккари — с Данилович
Теннис / WTA

Стало известно распределение победительниц квалификации по основной сетке турнира в Рабате (Марокко).

Австралийка Айла Томлянович, посеянная под четвёртым номером, сыграет с француженкой Фионой Ферро. Представительница Греции Мария Саккари (6) встретится с сербкой Ольгой Данилович. Варваре Лепченко из США будет противостоять испанка Сара Соррибес-Тормо, а бельгийке Исалин Бонавентюр — словачка Магдалена Рыбарикова.

В 2018 году чемпионкой турнира в Рабате стала представительница Бельгии Элисе Мертенс.

Рабат. Женщины. Распределение победительниц квалификации

Ольга Данилович (Сербия, Q) — Мария Саккари (Греция, 6)
Магдалена Рыбарикова (Словакия) — Исалин Бонавентюр (Бельгия, Q)
Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Варвара Лепченко (США, Q)
Фиона Ферро (Франция, Q) — Айла Томлянович (Австралия, 4).

Мария проиграла 215-й ракетке мира на старте турнира в Рабате
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