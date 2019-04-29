Семья Иснеров, ожидающая пополнения, оригинально объявила пол второго ребёнка

У американца Джона Иснера и его супруги Мэдисон родится второй ребёнок. Пара решила оригинально объявить пол: теннисист выполнил подачу, мяч порвался, и из него высыпался голубой порошок, означающий, что должен родиться мальчик.

Напомним, в сентябре 2018 года у Иснеров родилась дочь.

Ранее сообщалось, что 33-летний уроженец Северной Каролины может пропустить от четырёх до шести недель из-за стрессового перелома левой ноги. Травму Иснер получил в ходе финального матча турнира категории «Мастерс» в Майами (США), в котором он проиграл швейцарцу Роджеру Федереру со счётом 1:6, 4:6. Несмотря на то что Джон едва передвигался по корту в концовке встречи, после матча теннисист заявил, что не собирался сниматься с игры ни при каких обстоятельствах.

Видео доступно в "инстаграме" Мэдисон Иснер.