Матчи с участием Клижана и Штруффа в Мюнхене из-за дождя перенесены на вторник

На старте грунтового турнира категории ATP 250 в Мюнхене (Германия) с призовым фондом € 524 340 были перенесены две встречи. В понедельник, 29 апреля, матчи первого круга Мартин Клижан (Словакия) — Эрнест Гулбис (Латвия) и Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Тьяго Монтейро (Бразилия, Q) по причине дождя так и не состоялись. Игры пройдут завтра, 30 апреля.

Напомним, ранее из-за погодных условий был отложен старт соревнований в Праге. Из-за непрекращающегося дождя матчи финала квалификации и основной сетки теперь также начнутся во вторник.

Турнир в Мюнхене пройдёт с 29 апреля по 5 мая. Действующим чемпионом соревнований является третья ракетка мира немец Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл соотечественника — Филипа Кольшрайбера.