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Де Минор в первом круге соревнований в Эшториле уступил 214-й ракетке мира

Де Минор в первом круге соревнований в Эшториле уступил 214-й ракетке мира
Теннис / ATP

На старте турнира в Эшториле (Португалия) австралиец Алекс де Минор, посеянный под шестым номером, в трёх сетах проиграл хозяину кортов Жоау Домингешу (Q) со счётом 2:6, 6:2, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут.

20-летний уроженец Сиднея 1 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и сделал 2 брейка. Его визави, занимающий 214-е место в рейтинге ATP, не выполнил ни одного эйса, не допускал ошибок на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 11.

Следующим соперником Домингеша станет победитель австралийского противостояния Бернард ТомичДжон Миллман.

Действующим чемпионом грунтовых соревнований в Эшториле является хозяин местных кортов Жоау Соуза.

Мужчины. Эшторил. Первый круг

Райлли Опелка (США) — Педру Соуза (Португалия) — 7:6 (7:2), 6:4.

29 апреля 2019 года, понедельник. 18:30 МСК
Эшторил. 1-й круг
Матч окончен
Жоау Домингеш
214
Португалия
Жоау Домингеш
Ж. Домингеш
2 : 1
Алекс де Минор
27
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
1 2 3
           
6 2 6
2 6 2
           
29 апреля 2019 года, понедельник. 17:00 МСК
Эшторил. 1-й круг
Матч окончен
Райлли Опелка
59
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
2 : 0
Педру Соуза
Португалия
Педру Соуза
П. Соуза
1 2 3
           
7 7 6  
6 2 4  
           
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