Де Минор в первом круге соревнований в Эшториле уступил 214-й ракетке мира

На старте турнира в Эшториле (Португалия) австралиец Алекс де Минор, посеянный под шестым номером, в трёх сетах проиграл хозяину кортов Жоау Домингешу (Q) со счётом 2:6, 6:2, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут.

20-летний уроженец Сиднея 1 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и сделал 2 брейка. Его визави, занимающий 214-е место в рейтинге ATP, не выполнил ни одного эйса, не допускал ошибок на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 11.

Следующим соперником Домингеша станет победитель австралийского противостояния Бернард Томич — Джон Миллман.

Действующим чемпионом грунтовых соревнований в Эшториле является хозяин местных кортов Жоау Соуза.

Мужчины. Эшторил. Первый круг

Райлли Опелка (США) — Педру Соуза (Португалия) — 7:6 (7:2), 6:4.