Собкин: стиль Медведева однозначно предполагает хорошие результаты на грунте

Борис Собкин, тренер российского теннисиста Евгения Донского, подвёл итоги мужского грунтового турнира в Барселоне (Испания), в финале которого Даниил Медведев проиграл Доминику Тиму из Австрии со счётом 4:6, 0:6.

«Медведев играл хорошо. Но только тот теннис, что он показывает, предполагает наличие таких провалов. Его стиль энергозатратен. Однако очень рад за Даню, хотя ему есть ещё над чем работать.

Заблуждаются те, кто считает, что грунт не подходит Медведеву. Его стиль игры однозначно предполагает хорошие результаты на земле. В своё время Андрей Чесноков, к которому я очень хорошо отношусь, сказал, что Южный с его теннисом никогда на грунте ничего не выиграет. А первый чемпионский титул Миша завоевал как раз на этом покрытии — на турнире в Штутгарте. На самом деле, сейчас теннисисты универсальны. Их предпочтения скорее психологические. Для победы на грунте совсем не обязательно играть перекрученными мячами. На каждом покрытии нужно адаптировать свою игру, не более того.

Хачанов? Не знаю, что с ним происходит. Началось всё действительно с ракетки. Но уже пора бы об этом забыть: Хачанов вернулся к прежней модели. Я контактировал с Кареном и, как мог, постарался поддержать его", — цитирует Собкина GoTennis.