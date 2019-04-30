Ван Эйтванк: играть с Пармантье в 1-м круге всегда нелегко, особенно на грунте

Бельгийка Элисон ван Эйтванк прокомментировала победу над француженкой Полин Пармантье в первом круге турнира в Рабате со счётом 6:4, 6:3.

«Играть с Полин в первом круге всегда нелегко, особенно на грунте. Я знала, что матч получится непростым, и осталась довольна тем, как сыграла. Я действовала агрессивно и допускала не так много невынужденных ошибок.

Этот турнир прекрасно организован, грунтовое покрытие очень хорошее. Мне очень приятно во второй раз выступать в Марокко. На этом турнире есть всё, что нужно, поэтому я просто наслаждаюсь пребыванием в Рабате", — цитирует ван Эйтванк официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал ван Эйтванк поборется с победительницей матча Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Варвара Лепченко (США, Q).

Ван Эйтванк выиграла у Пармантье на старте турнира в Рабате