Шаповалов: определённо я могу выиграть мэйджор в эпоху «Большой тройки»

20-летний канадец Денис Шаповалов рассказал о своём отношении к представителям «Большой тройки» – Новаку Джоковичу, Рафаэлю Надалю и Роджеру Федереру.



«Вы можете многому научиться у таких игроков, как они. То, что сделали Надаль, Федерер и Джокович, невероятно.



Тем не менее я думаю, что всё возможно. Сейчас мы видим очень талантливых молодых игроков. Смогу ли я выиграть мэйджор, пока в туре будет «Большая тройка»? Определённо. Когда придёт время, я смогу это сделать.



Они очень опытные, они доминируют в туре в течение многих лет, и у них есть преимущество перед молодыми парнями. Нам ещё предстоит выяснить, сможет ли Next Gen заменить этих игроков, но я думаю, что победа на мэйджоре – это лишь вопрос времени», – цитирует Шаповалова El Mundo Deportivo.