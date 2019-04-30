Возняцки – о болезни: в последние дни было тяжело вставать с кровати, болело всё

Датская теннисистка Каролина Возняцки рассказала о своём состоянии здоровья. Напомним, экс первая ракетка мира страдает от ревматоидного артрита.



«В последние дни у меня было небольшое обострение артрита – встать с кровати для меня стало проблемой, мои руки и суставы сильно опухли, а боль разлилась по телу. Впрочем, я полна решимости, и не дам болезни как-то повлиять на меня.



Вещи, которые заставляют меня чувствовать себя лучше: отдых, прогулки на свежем воздухе, сауна, криотерапия и массаж. Кто-нибудь из моих друзей по несчастью, что заставляет вас чувствовать себя лучше?» – написала Каролина в своём «инстаграме».

Свой последний матч Возняцки провела в Чарльстоне в начале апреля. Всего в 2019 году 28-летняя датчанка сыграла в 14 матчах, в 9 из которых одержала победу.