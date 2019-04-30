Макарова не сыграет на «Ролан Гаррос»

Экс восьмая ракетка мира в одиночном разряде, и бывший лидер парного рейтинга WTA из России Екатерина Макарова приняла решение пропустить Открытый чемпионат Франции. Об этом сообщает официальный сайт турнира.



Ранее Макарова снялась с проходивших в США турнирах категории Premier в Индиан-Уэллсе и Майами. Последний раз 30-летняя россиянка выходила на корт 17 февраля, когда проиграла белоруске Александре Саснович в первом круге турнира в Дубае со счётом 6:0, 5:7, 4:6. Всего в текущем сезоне Макарова провела три матча, не добыв ни одной победы.



Макарову в основной сетке «Ролан Гаррос» заменит американка Анна Татишвили. Открытый чемпионат Франции, действующей чемпионкой которого является румынка Симона Халеп, пройдёт в период с 26 мая по 9 июня.