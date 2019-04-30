Троицки пожаловался на запах марихуаны во время матча с Маю в Бордо

Сербский теннисист, 240-я ракетка мира Виктор Троицки остановил игру первого раунде челленджера в Бордо (Франция) против хозяина местных кортов Николя Маю с претензией к судье.



«Это безумие. Кто-то курит траву. Вы чувствуете запах?» – заявил Троицки при счёте 5:5 в первом партии.



В итоге Виктор выиграл матч со счётом 7:6 (8:6), 6:2 и вышел во второй раунд соревнований. Его следующим соперником станет француз Жо-Вильфрид Цонга, заявившийся на турнир категории «челленджер» впервые за 12 лет.



Напомним, во время полуфинального матча турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале Новак Джокович пожаловался судье на аналогичную проблему. Первая ракетка мира заявил, что из-за запаха у него кружится голова.