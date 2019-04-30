Шарапова рассказала о самом важном мэйджоре в карьере

Экс первая ракетка мира, пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова рассказала о своём отношении к победам на мэйджорах.



«Особый момент заключается в том, что моё имя выгравировано на трофеях «Большого шлема». Многие говорят лишь о цифрах, о статистике, но мне приносит радость тот факт, что фанаты, посещающие различные музеи, узнают моё имя на одном из трофеев.



Самый особенный мэйджор? Открытый чемпионат Франции, вероятно. Тогда мне было очень непросто возвращаться после травмы, находить стабильность, выигрывать матч за матчем. К тому же та победа принесла мне карьерный Большой шлем», – цитирует Шарапову Tennis World USA.

Напомним, в настоящее время 32-летняя теннисистка продолжает восстановление после травмы плеча.