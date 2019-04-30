Текстовая онлайн-трансляция матча Потапова – Севастова на турнире в Праге

Сегодня, 30 апреля, состоится матч первого раунда соревнований в Праге (Чехия), в котором сыграют россиянка Анастасия Потапова и представительница Латвии Анастасия Севастова, посеянная под вторым номером. Начало поединка запланировано на 14:00 мск.



Стоит отметить, что девушки сыграют друг с другом впервые.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Потапова – Севастова в Праге.



Победительница этого поединка за выход в четвертьфинал поспорит либо с представительницей России Натальей Вихлянцевой, либо с чешкой Кристиной Плишковой. Турнир завершится 4 мая.



В 2018 году победительницей этих соревнований стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 4:6, 6:2, 6:3.