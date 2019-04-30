А. Зверев: Миша – мой новый агент? Пока я не имею права рассматривать варианты

Третья ракетка мира из Германии Александр Зверев рассказал об отношениях со своим тренером Иваном Лендлом и возможном сотрудничестве с братом Мишей Зверевым, который по-прежнему является профессиональным теннисистом.



«Я регулярно звоню Ивану. Он смотрит мои матчи и даёт советы. В связи с проблемами со здоровьем у отца я чаще проводил время с ним, а не с Иваном. В том числе и поэтому я хочу, чтобы отец быстрее поправился», – цитирует Зверева Tennis World USA.



Среди прочих проблем Зверев-младший судится со своим бывшим менеджером Патрисио Апи.



«Сможет ли Миша стать моим новым менеджером? Посмотрим, как решится проблема с Апи, а пока я не имею права общаться на эту тему с другими претендентами», — пояснил Александр.



Кроме того, сообщается, что он может стать клиентом Team8 – агентства, организованного Роджером Федерером и его агентом Тони Годсиком.