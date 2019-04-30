Шарапова рассказала, как видит свою жизнь через 20 лет

Экс первая ракетка мира, пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова не хочет заглядывать слишком далеко в будущее, но семью и ребёнка в нём видит однозначно.



«У меня есть энергия, и я надеюсь, что к тому времени она у меня по-прежнему будет. Конечно, я хочу быть матерью и хорошей женой, однако при этом никогда не знаешь, что произойдёт в твоей жизни, куда она завернёт.



Ты просыпаешься утром, у тебя есть план, но… Мой папа говорил мне: «Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах». Поэтому я не хочу беспокоиться о том, что случится через 20 лет. Я всегда старалась быть примерной во многих вещах, но со временем поняла, что это невозможно. Нужно сосредоточиться на чём-то конкретном, посвятить себя одной вещи», – цитирует Шарапову Tennis World USA.

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