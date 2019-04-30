Александрова узнала имя первой соперницы на турнире в Праге

Стало известно распределение победительниц квалификации и «лаки-лузеров» по основной сетке турнира в Праге (Чехия). В частности, первой соперницей россиянки Екатериной Александровой будет швейцарка Хиль Белен Тайхман.
Прага. Женщины. Распределение победительниц квалификации и «лаки-лузеров»
Екатерина Александрова (Россия) — Хиль Белен Тайхман (Швейцария, Q).
Тамара Корпач (Германия, LL) — Александра Крунич (Сербия).
Мари Бузкова (Чехия, LL) — Антония Лоттнер (Германия, Q).
Барбара Хаас (Австрия, Q) — Бернарда Пера (США).
Ясмине Паолини (Италия, LL) — Мэнди Минелла (Люксембург).
Ига Свёнтек (Польша, Q) — Каролина Мухова (Чехия, WC).
В 2018 году победительницей турнира в Праге стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 4:6, 6:2, 6:3.