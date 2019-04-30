Шварцман обыграл Пэра и вышел во второй круг турнира в Мюнхене

Аргентинский теннисист Диего Шварцман (6) пробился во второй раунд грунтовых соревнований категории АТР 250 в Мюнхене (Германия). В трёх партиях он обыграл представителя Франции Бенуа Пэра со счётом 6:4, 1:6, 6:1.



Продолжительность противостояния составила 1 час 47 минут. На счету Шварцмана 4 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 13. Пэр отметился 4 подачами навылет, 5 двойными ошибками и 4 брейками.



Следующим соперником шестой ракетки соревнований станет победитель пары Кристьян Гарин (Чили) – Янник Маден (Германия).



В параллельном матче первого раунда аргентинец Хуан-Игнасио Лондеро оказался сильнее немца Максимильяна Мартерера – 6:2, 4:6, 6:2.



Действующим чемпионом соревнований с призовым фондом € 524 340 является третья ракетка мира Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл соотечественника Филипа Кольшрайбера со счётом 6:3, 6:3.