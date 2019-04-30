Пеннетта: болельщики любят Фоньини потому что он – бешеный жеребец

Флавия Пеннетта, победительница US Open – 2015, а ныне жена итальянца Фабио Фоньини, прокомментировала характер своего мужа.



«Он всегда больше боролся с собой, чем с соперниками. Менталитет Фабио очень повлиял на него. Своей карьерой он обязан лишь самому себе, но в нём всегда будут определённые противоречия. Сломанная ракетка, ругательство… Мы никогда не увидим его на корте в образе английского лорда. Его можно или любить, или ненавидеть. Болельщики любят его потому что он – бешеный жеребец.



Когда наступил перелом? После рождения сына мы отправились в Майами и я подхватила лихорадку. Фабио был вынужден самостоятельно справляться с ребёнком. Думаю, именно в тот момент он понял, что стал отцом», – заявила Пеннетта в интервью Il Corriere Della Sera.

