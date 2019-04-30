Собкин: Надаль не тот уже. Стареет

Борис Собкин, тренер российского теннисиста Евгения Донского, бывший наставник Михаила Южного, прокомментировал неудачи Рафаэля Надаля и Новака Джоковича на старте грунтового сезона.

«Совершенно очевидно, что уровень Надаля сейчас не тот, что раньше. Он стареет. Плюс к этому у Рафы в последнее время было много перерывов в игре из-за травм.



«Ролан Гаррос»? Там будет отдельная история. Хотя бы потому, что в Париже матчи играются из пяти сетов. Что может быть как в пользу Надаля, но также и стать дополнительным фактором против него. Это же касается и Джоковича, который в январе показывал совсем не тот теннис, что сейчас. Это совершенно ясно. Как и то, что его проблемы в игре лежат вне корта», – заявил Собкин в интервью GoTennis.