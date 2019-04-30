Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Гаспарян проиграла Ван Цян в первом круге турнира в Праге

Гаспарян проиграла Ван Цян в первом круге турнира в Праге
Теннис / WTA

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не смогла пробиться во второй круг турнира в Праге (Чехия), проиграв китаянке Ван Цян, посеянной под третьим номером, со счётом 3:6, 6:3, 2:6. Продолжительность поединка составила 2 часа 15 минут.

Маргарита совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 7 двойных ошибок и 6 брейков.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Гаспарян – Цян в Праге.

За выход в четвертьфинал Ван Цян поспорит либо с представительницей Люксембурга Мэнди Минеллой, либо с итальянкой Ясмине Паолини (LL).

Прага. Женщины. Первый круг
Анна Шмидлова (Словакия) — Виктория Кужмова (Словакия, 7) — 6:3, 6:3.
Катержина Синякова (Чехия, 6) — Далила Якупович (Словения) — 6:0, 6:2.
Яна Чепелова (Словакия, WC) — Стефани Фёгель (Швейцария) — 6:1, 6:2.

30 апреля 2019 года, вторник. 12:55 МСК
Прага. 1-й круг
Матч окончен
Маргарита Гаспарян
65
Россия
Маргарита Гаспарян
М. Гаспарян
1 : 2
Ван Цян
16
Китай
Ван Цян
В. Цян
1 2 3
           
3 6 2
6 3 6
           
30 апреля 2019 года, вторник. 11:00 МСК
Прага. 1-й круг
Матч окончен
Анна Шмидлова
103
Словакия
Анна Шмидлова
А. Шмидлова
2 : 0
Виктория Кужмова
45
Словакия
Виктория Кужмова
В. Кужмова
1 2 3
           
6 6  
3 3  
           
30 апреля 2019 года, вторник. 12:45 МСК
Прага. 1-й круг
Матч окончен
Далила Якупович
102
Словения
Далила Якупович
Д. Якупович
0 : 2
Катержина Синякова
44
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
1 2 3
           
0 2  
6 6  
           
30 апреля 2019 года, вторник. 13:20 МСК
Прага. 1-й круг
Матч окончен
Стефани Фёгель
107
Швейцария
Стефани Фёгель
С. Фёгель
0 : 2
Яна Чепелова
232
Словакия
Яна Чепелова
Я. Чепелова
1 2 3
           
1 2  
6 6  
           
Александр Зверев подбирается к хет-трику
Третья ракетка мира Зверев пытается прервать сезон без титулов в счастливом для себя Мюнхене. Туда же отправился и россиянин Хачанов.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент