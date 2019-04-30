Гаспарян проиграла Ван Цян в первом круге турнира в Праге

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не смогла пробиться во второй круг турнира в Праге (Чехия), проиграв китаянке Ван Цян, посеянной под третьим номером, со счётом 3:6, 6:3, 2:6. Продолжительность поединка составила 2 часа 15 минут.

Маргарита совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 7 двойных ошибок и 6 брейков.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Гаспарян – Цян в Праге.

За выход в четвертьфинал Ван Цян поспорит либо с представительницей Люксембурга Мэнди Минеллой, либо с итальянкой Ясмине Паолини (LL).

Прага. Женщины. Первый круг

Анна Шмидлова (Словакия) — Виктория Кужмова (Словакия, 7) — 6:3, 6:3.

Катержина Синякова (Чехия, 6) — Далила Якупович (Словения) — 6:0, 6:2.

Яна Чепелова (Словакия, WC) — Стефани Фёгель (Швейцария) — 6:1, 6:2.