Ж. Соуза не включил бы Федерера и Джоковича в свою футбольную команду

Португальский теннисист Жоау Соуза составил футбольную команду из теннисистов.



«На ворота я бы поставил Джона Иснера – он большой. Затем мне придётся выбрать нескольких быстрых парней, таких как Фабио Фоньини и Рафа Надаль, которые будут нападающими. Я играл с ними, и они хороши.



Тим стал бы моим лучшим полузащитником, особенно в паре с Диего Шварцманом. К тому же они друзья и действительно хорошо работают ногами. В защиту нужно ставить сильных парней, Мартон Фучович отлично бы подошёл.



Новака Джоковича и Роджера Федерера не будет в моей команде – они слишком хороши для неё. Я бы выбрал Пабло Карреньо-Бусту и Леонардо Майера, которые являются моими друзьями», – цитирует Соузу Tennis World USA.



Напомним, на этой неделе Жоау защищает чемпионский титул на грунтовых соревнованиях в Эшториле (Португалия).