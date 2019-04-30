Финалистки турнира в Стамбуле снялись с соревнований в Праге и Рабате

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова сообщила об отказе от участия в грунтовых соревнованиях, которые проходят в Праге (Чехия). Официальной причиной стала болезнь 19-летней девушки. В основной сетке её заменит соотечественница Мари Бузкова. Об этом сообщает пресс служба WTA.



Аналогичное решение по отношению к турниру в Рабате (Марокко) приняла хорватская теннисистка Петра Мартич, которую беспокоит повреждение голеностопа. Её место в основной сетке соревнований займёт представительница Румынии Ирина Бара.



Интересно, что девушки в минувшие выходные играли между собой в финальном матче соревнований в Стамбуле (Турция). Волевую победу со счётом 1:6, 6:4, 6:1 одержала Мартич. Для обеих теннисисток финал стал первым на соревнованиях такого уровня.