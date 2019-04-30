Азаренко: мужские матчи на ТБШ должны играться в трёхсетовом формате

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко высказала мнение о возможном изменении формата матчей мужской турнирной сетки на турнирах «Большого шлема».



«По моему мнению, мужчины должны играть трёхсетовые матчи на турнирах «Большого шлема». Качество тенниса в таком случае будет намного лучше, и, надеюсь, не будет неудачных финалов или полуфиналов из-за усталости одного из игроков.



Почему бы и нет? По-вашему, в историю никогда не входили трёхсетовые матчи? Они никогда не были классными и напряжёнными? Впрочем, это лишь моё мнение. Я не пытаюсь его кому-то навязать или же что-то изменить им», – цитирует Азаренко Tennis World USA.

Напомним, вариант с переводом мужских матчей на мэйджорах в трёхсетовый формат обсуждается уже давно. Ранее так поступили с играми Кубка Дэвиса и Олимпийских игр.