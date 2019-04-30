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М. Зверев разгромно проиграл Пелье на старте турнира в Мюнхене

М. Зверев разгромно проиграл Пелье на старте турнира в Мюнхене
Теннис / ATP

Немецкий теннисист Миша Зверев не сумел пробиться во второй раунд грунтовых соревнований в Мюнхене (Германия). В двух партиях он уступил аргентинцу Гидо Пелье – 2:6, 1:6.

Продолжительность матча составила 55 минут. На счету Пельи 1 эйс и 5 брейк-пойнтов из 6. Зверев отметился 3 подачами навылет и 3 двойными ошибками.

Следующим соперником седьмой ракетки соревнований станет представитель Японии Таро Дэниэл.

В параллельном матче первого раунда был разгромлен ещё один немец. Ян-Леннард Штруфф уступил Тьяго Монтейро из Бразилии со счётом 1:6, 1:6.

Третий представитель Германии в основной сетке Янник Маден уступил чилийцу Кристьяну Гарину со счётом 4:6, 2:6.

Действующим чемпионом соревнований с призовым фондом € 524 340 является третья ракетка мира Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл соотечественника Филипа Кольшрайбера со счётом 6:3, 6:3.

30 апреля 2019 года, вторник. 15:00 МСК
Мюнхен. 1-й круг
Матч окончен
Гидо Пелья
26
Аргентина
Гидо Пелья
Г. Пелья
2 : 0
Миша Зверев
95
Германия
Миша Зверев
М. Зверев
1 2 3
           
6 6  
2 1  
           
30 апреля 2019 года, вторник. 13:30 МСК
Мюнхен. 1-й круг
Матч окончен
Тьяго Монтейро
111
Бразилия
Тьяго Монтейро
Т. Монтейро
2 : 0
Ян-Леннард Штруфф
48
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
1 2 3
           
6 6  
1 1  
           
30 апреля 2019 года, вторник. 13:30 МСК
Мюнхен. 1-й круг
Матч окончен
Кристьян Гарин
47
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин
2 : 0
Янник Маден
114
Германия
Янник Маден
Я. Маден
1 2 3
           
6 6  
4 2  
           
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