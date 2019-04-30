М. Зверев разгромно проиграл Пелье на старте турнира в Мюнхене

Немецкий теннисист Миша Зверев не сумел пробиться во второй раунд грунтовых соревнований в Мюнхене (Германия). В двух партиях он уступил аргентинцу Гидо Пелье – 2:6, 1:6.



Продолжительность матча составила 55 минут. На счету Пельи 1 эйс и 5 брейк-пойнтов из 6. Зверев отметился 3 подачами навылет и 3 двойными ошибками.



Следующим соперником седьмой ракетки соревнований станет представитель Японии Таро Дэниэл.



В параллельном матче первого раунда был разгромлен ещё один немец. Ян-Леннард Штруфф уступил Тьяго Монтейро из Бразилии со счётом 1:6, 1:6.



Третий представитель Германии в основной сетке Янник Маден уступил чилийцу Кристьяну Гарину со счётом 4:6, 2:6.



Действующим чемпионом соревнований с призовым фондом € 524 340 является третья ракетка мира Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл соотечественника Филипа Кольшрайбера со счётом 6:3, 6:3.