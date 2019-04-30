Потапова одержала волевую победу над Севастовой на старте турнира в Праге

В первом круге соревнований в Праге (Чехия) россиянка Анастасия Потапова в трёх сетах взяла верх над представительницей Латвии Анастасией Севастовой, посеянной под вторым номером, со счётом 2:6, 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты.

18-летняя уроженка Саратова не подавала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. В активе Севастовой 1 эйс, 3 ошибки на подаче и 3 реализованных брейк-пойнта.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Потапова – Севастова в Праге.

За выход в четвертьфинал Потапова поспорит либо с соотечественницей Натальей Вихлянцевой, либо с Кристиной Плишковой из Чехии. Турнир завершится 4 мая.



В 2018 году победительницей этих соревнований стала чешка Петра Квитова.

Женщины. Прага. Первый круг

Джессика Пегула (США) — Андреа Петкович (Германия) — 6:4, 6:7 (7:9), 6:3

Даниэль Коллинз (США, 5) — Дженнифер Брэйди (США) — 7:5, 3:6, 0:6

Барбора Стрыцова (Чехия, 9) — Мона Бартель (Германия) — 6:4, 6:2.