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Потапова одержала волевую победу над Севастовой на старте турнира в Праге

Потапова одержала волевую победу над Севастовой на старте турнира в Праге
Теннис / WTA

В первом круге соревнований в Праге (Чехия) россиянка Анастасия Потапова в трёх сетах взяла верх над представительницей Латвии Анастасией Севастовой, посеянной под вторым номером, со счётом 2:6, 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты.

18-летняя уроженка Саратова не подавала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. В активе Севастовой 1 эйс, 3 ошибки на подаче и 3 реализованных брейк-пойнта.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Потапова – Севастова в Праге.

За выход в четвертьфинал Потапова поспорит либо с соотечественницей Натальей Вихлянцевой, либо с Кристиной Плишковой из Чехии. Турнир завершится 4 мая.

В 2018 году победительницей этих соревнований стала чешка Петра Квитова.

Женщины. Прага. Первый круг

Джессика Пегула (США) — Андреа Петкович (Германия) — 6:4, 6:7 (7:9), 6:3

Даниэль Коллинз (США, 5) — Дженнифер Брэйди (США) — 7:5, 3:6, 0:6

Барбора Стрыцова (Чехия, 9) — Мона Бартель (Германия) — 6:4, 6:2.

30 апреля 2019 года, вторник. 15:30 МСК
Прага. 1-й круг
Матч окончен
Анастасия Потапова
74
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
2 : 1
Анастасия Севастова
13
Латвия
Анастасия Севастова
А. Севастова
1 2 3
           
2 6 6
6 3 2
           
30 апреля 2019 года, вторник. 13:00 МСК
Прага. 1-й круг
Матч окончен
Джессика Пегула
78
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
2 : 1
Андреа Петкович
66
Германия
Андреа Петкович
А. Петкович
1 2 3
           
6 6 7 6
4 7 9 3
           
30 апреля 2019 года, вторник. 14:50 МСК
Прага. 1-й круг
Матч окончен
Даниэль Коллинз
32
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
1 : 2
Дженнифер Брэйди
83
США
Дженнифер Брэйди
Д. Брэйди
1 2 3
           
7 3 0
5 6 6
           
30 апреля 2019 года, вторник. 14:00 МСК
Прага. 1-й круг
Матч окончен
Барбора Стрыцова
39
Чехия
Барбора Стрыцова
Б. Стрыцова
2 : 0
Мона Бартель
88
Германия
Мона Бартель
М. Бартель
1 2 3
           
6 6  
4 2  
           
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