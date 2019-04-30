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Звонарёва проиграла Арруабаррене в первом круге турнира в Рабате

Звонарёва проиграла Арруабаррене в первом круге турнира в Рабате
Теннис / WTA

Российская теннисистка Вера Звонарёва на старте соревнований в Рабате (Марокко) в двух сетах уступила испанке Ларе Арруабаррене со счётом 6:7 (8:10), 5:7. Продолжительность противостояния составила 2 часа 17 минут.

За выход в четвертьфинал Арруабаррена поспорит с Се Шувэй из Китайского Тайбэя, посеянной под вторым номером.

В 2018 году чемпионкой турнира в Рабате стала бельгийка Элисе Мертенс.

Женщины. Рабат. Первый круг

Тимя Бачински (Швейцария) — Юханна Ларссон (Швеция) — 6:3, 6:1

Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Варвара Лепченко (США) — 3:6, 3:6

Дарья Гаврилова (Австралия) — Се Шувэй (Китайский Тайбэй) — 1:6, 6:3, 2:6

Ольга Данилович (Сербия) — Мария Саккари (Греция) — 0:6, 2:6

Ирина Бара (Румыния) — Полона Херцог (Словения) — 6:7 (1:7), 4:6.

30 апреля 2019 года, вторник. 15:10 МСК
Рабат. 1-й круг
Матч окончен
Вера Звонарёва
82
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
0 : 2
Лара Арруабаррена
110
Испания
Лара Арруабаррена
Л. Арруабаррена
1 2 3
           
6 8 5  
7 10 7  
           
30 апреля 2019 года, вторник. 14:30 МСК
Рабат. 1-й круг
Матч окончен
Тимя Бачински
111
Швейцария
Тимя Бачински
Т. Бачински
2 : 0
Юханна Ларссон
92
Швеция
Юханна Ларссон
Ю. Ларссон
1 2 3
           
6 6  
3 1  
           
30 апреля 2019 года, вторник. 14:30 МСК
Рабат. 1-й круг
Матч окончен
Сара Соррибес-Тормо
75
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
0 : 2
Варвара Лепченко
149
США
Варвара Лепченко
В. Лепченко
1 2 3
           
3 3  
6 6  
           
30 апреля 2019 года, вторник. 13:00 МСК
Рабат. 1-й круг
Матч окончен
Дарья Гаврилова
58
Австралия
Дарья Гаврилова
Д. Гаврилова
1 : 2
Се Шувэй
24
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
С. Шувэй
1 2 3
           
1 6 2
6 3 6
           
30 апреля 2019 года, вторник. 13:00 МСК
Рабат. 1-й круг
Матч окончен
Ольга Данилович
118
Сербия
Ольга Данилович
О. Данилович
0 : 2
Мария Саккари
51
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
1 2 3
           
0 2  
6 6  
           
30 апреля 2019 года, вторник. 13:00 МСК
Рабат. 1-й круг
Матч окончен
Ирина Бара
178
Румыния
Ирина Бара
И. Бара
0 : 2
Полона Херцог
71
Словения
Полона Херцог
П. Херцог
1 2 3
           
6 1 4  
7 7 6  
           
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