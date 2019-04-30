Звонарёва проиграла Арруабаррене в первом круге турнира в Рабате

Российская теннисистка Вера Звонарёва на старте соревнований в Рабате (Марокко) в двух сетах уступила испанке Ларе Арруабаррене со счётом 6:7 (8:10), 5:7. Продолжительность противостояния составила 2 часа 17 минут.

За выход в четвертьфинал Арруабаррена поспорит с Се Шувэй из Китайского Тайбэя, посеянной под вторым номером.

В 2018 году чемпионкой турнира в Рабате стала бельгийка Элисе Мертенс.

Женщины. Рабат. Первый круг

Тимя Бачински (Швейцария) — Юханна Ларссон (Швеция) — 6:3, 6:1

Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Варвара Лепченко (США) — 3:6, 3:6

Дарья Гаврилова (Австралия) — Се Шувэй (Китайский Тайбэй) — 1:6, 6:3, 2:6

Ольга Данилович (Сербия) — Мария Саккари (Греция) — 0:6, 2:6

Ирина Бара (Румыния) — Полона Херцог (Словения) — 6:7 (1:7), 4:6.