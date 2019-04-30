Звонарёва проиграла Арруабаррене в первом круге турнира в Рабате

Российская теннисистка Вера Звонарёва на старте соревнований в Рабате (Марокко) в двух сетах уступила испанке Ларе Арруабаррене со счётом 6:7 (8:10), 5:7. Продолжительность противостояния составила 2 часа 17 минут.
За выход в четвертьфинал Арруабаррена поспорит с Се Шувэй из Китайского Тайбэя, посеянной под вторым номером.
В 2018 году чемпионкой турнира в Рабате стала бельгийка Элисе Мертенс.
Женщины. Рабат. Первый круг
Тимя Бачински (Швейцария) — Юханна Ларссон (Швеция) — 6:3, 6:1
Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Варвара Лепченко (США) — 3:6, 3:6
Дарья Гаврилова (Австралия) — Се Шувэй (Китайский Тайбэй) — 1:6, 6:3, 2:6
Ольга Данилович (Сербия) — Мария Саккари (Греция) — 0:6, 2:6
Ирина Бара (Румыния) — Полона Херцог (Словения) — 6:7 (1:7), 4:6.
30 апреля 2019 года, вторник. 15:10 МСК
Рабат. 1-й круг
Матч окончен
82
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
0 : 2
110
Лара Арруабаррена
Л. Арруабаррена
|1
|2
|3
|
|6 8
|5
|
|7 10
|7
30 апреля 2019 года, вторник. 14:30 МСК
Рабат. 1-й круг
Матч окончен
111
Тимя Бачински
Т. Бачински
2 : 0
92
Юханна Ларссон
Ю. Ларссон
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|1
30 апреля 2019 года, вторник. 14:30 МСК
Рабат. 1-й круг
Матч окончен
75
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
0 : 2
149
Варвара Лепченко
В. Лепченко
|1
|2
|3
|
|3
|3
|
|6
|6
30 апреля 2019 года, вторник. 13:00 МСК
Рабат. 1-й круг
Матч окончен
58
Дарья Гаврилова
Д. Гаврилова
1 : 2
24
Се Шувэй
С. Шувэй
|1
|2
|3
|
|1
|6
|2
|
|6
|3
|6
30 апреля 2019 года, вторник. 13:00 МСК
Рабат. 1-й круг
Матч окончен
118
Ольга Данилович
О. Данилович
0 : 2
51
Мария Саккари
М. Саккари
|1
|2
|3
|
|0
|2
|
|6
|6