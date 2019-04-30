Шарапова: когда возвращаюсь домой, я ощущаю себя по-настоящему русской

Экс первая ракетка мира, пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова рассказала об отношении к настоящей дружбе и отметила, что ощущается себя действительно русской, когда возвращается домой.



«В начале карьеры я пыталась наладить отношения со многими людьми в теннисе, в других видах спорта, с некоторыми представителями бизнеса. Нет причин заводить друзей только ради того, чтобы они были. Это гораздо больше, чем просто ужин с приятелями.



Я выросла в русской культуре, а когда вы очень молоды, то очень близко к сердцу принимаете окружающее, это очень яркие воспоминания.



Я адаптировалась к культуре США за все эти годы, нашла здесь невероятных друзей. Но когда возвращаюсь в Россию из долгой поездки, пробую мясо, пельмени или блины — это так забавно. Я могу съесть столько и того, и другого. Когда возвращаюсь домой, ощущаю себя по-настоящему русской», — цитирует Шарапову Tennis Worls USA.