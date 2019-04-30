Стали известны сроки проведения 32-го теннисного турнира «Кубок Озерова»

С 3 по 12 мая состоится 32-й международный теннисный турнир «Кубок Озерова». Соревнования пройдут в Рязани, информирует пресс-служба Федерации тенниса России.

«Кажется, не так уж много прошло времени с тех пор, когда Николай Николаевич сам открывал соревнования на Кубок своего имени. Кажется, совсем недавно это было. А вот уже проходит 32-й турнир. Быстро летит время! Но, пролетая, оно не стирает в памяти его голос, буквально приводивший в дрожь миллионы радиослушателей и телезрителей, внимавших каждому его слову, прилетавшему с далёких стадионов, где сражались наши спортсмены. Он умел передать накал спортивной борьбы, эмоциональность событий. И кому, как не Озерову, многократно познавшему радость побед на теннисных кортах, было дано понять душу спортсмена и передать словом её нюансы. Надеюсь, что турнир послужит делу развития тенниса, повышению мастерства молодых игроков», — отметил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.