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Вихлянцева стартовала на турнире в столице Чехии с победы над Кр. Плишковой

Вихлянцева стартовала на турнире в столице Чехии с победы над Кр. Плишковой
Теннис / WTA

Россиянка Наталья Вихлянцева в первом круге соревнований в Праге (Чехия) со счётом 6:3, 6:4 выиграла у хозяйки кортов — Кристины Плишковой. Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут.

22-летняя уроженка Волгограда допустила 6 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из шести. В активе Плишковой 1 ошибка на подаче и ни одного сделанного брейка. Кроме того, обе спортсменки выполнили по 4 эйса.

За выход в четвертьфинал Вихлянцева поспорит с соотечественницей, Анастасией Потаповой.

В 2018 году победительницей турнира в Праге стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла представительницу Румынии Михаэлу Бузэрнеску со счётом 4:6, 6:2, 6:3.

Женщины. Прага. Первый круг

Мари Бузкова (Чехия) — Антония Лоттнер (Германия) — 1:6, 4:6.

30 апреля 2019 года, вторник. 18:50 МСК
Прага. 1-й круг
Матч окончен
Кристина Плишкова
85
Чехия
Кристина Плишкова
К. Плишкова
0 : 2
Наталья Вихлянцева
113
Россия
Наталья Вихлянцева
Н. Вихлянцева
1 2 3
           
3 4  
6 6  
           
30 апреля 2019 года, вторник. 15:45 МСК
Прага. 1-й круг
Матч окончен
Мари Бузкова
116
Чехия
Мари Бузкова
М. Бузкова
0 : 2
Антония Лоттнер
157
Германия
Антония Лоттнер
А. Лоттнер
1 2 3
           
1 4  
6 6  
           
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