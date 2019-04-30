Вихлянцева стартовала на турнире в столице Чехии с победы над Кр. Плишковой

Россиянка Наталья Вихлянцева в первом круге соревнований в Праге (Чехия) со счётом 6:3, 6:4 выиграла у хозяйки кортов — Кристины Плишковой. Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут.
22-летняя уроженка Волгограда допустила 6 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из шести. В активе Плишковой 1 ошибка на подаче и ни одного сделанного брейка. Кроме того, обе спортсменки выполнили по 4 эйса.
За выход в четвертьфинал Вихлянцева поспорит с соотечественницей, Анастасией Потаповой.
В 2018 году победительницей турнира в Праге стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла представительницу Румынии Михаэлу Бузэрнеску со счётом 4:6, 6:2, 6:3.
Женщины. Прага. Первый круг
Мари Бузкова (Чехия) — Антония Лоттнер (Германия) — 1:6, 4:6.
30 апреля 2019 года, вторник. 18:50 МСК
Прага. 1-й круг
Матч окончен
85
Кристина Плишкова
К. Плишкова
0 : 2
113
Наталья Вихлянцева
Н. Вихлянцева
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