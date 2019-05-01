Вавринка: игроки должны высказаться. Гимельстоба нельзя поддерживать

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка призвал других игроков публично высказаться о поступке члена совета директоров ATP Джастина Гимельстоба, который был осуждён за избиение человека на глазах у жены и маленького ребёнка, и не поддерживать его на предстоящих выборах.



«Игроки должны высказываться. Джастин Гимельстоб был признан виновным в нападении с применением насилия. Никто просто не может потворствовать этому и, что хуже, поддерживать его. В любом другом бизнесе или спорте мы бы не обсуждали это», — написал Вавринка на своей страничке в твиттере.



В ноябре 2018 года в Лос-Анджелесе победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте и 13 турниров АТР в парном разряде Гимельстоб напал на знакомого, Рэнделла Каплана, проходившего мимо его дома с женой и дочерью. После этого 41-летний уроженец Ливингстона был арестован.



Гимельстоб признал вину и был осуждён на три года условно. Выборы на должность представителя игроков в совете директоров ATP, которую он занимает, запланированы на 14 мая.