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Соболенко сыграет на турнире в Хертогенбосхе

Соболенко сыграет на турнире в Хертогенбосхе
Теннис / WTA

10-я ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко подтвердила участие в травяном турнире в Хертогенбосхе (Нидерланды), который пройдёт с 10 по 16 июня, сообщает официальный сайт соревнований. Ранее стало известно, что на этих соревнованиях сыграет хозяйка кортов Кики Бертенс и швейцарка Белинда Бенчич.

Участие в мужском турнире примут грек Стефанос Циципас, бельгиец Давид Гоффен, американец Фрэнсис Тиафо, испанец Фернандо Вердаско, болгарин Григор Димитров, австралиец Алекс де Минор и голландец Робин Хасе.

В парном турнире выступит знаменитый австралиец Ллейтон Хьюитт.

Действующими чемпионами турнира в Хертогенбосхе являются француз Ришар Гаске и представительница Сербии Александра Крунич.

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