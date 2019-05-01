Соболенко сыграет на турнире в Хертогенбосхе

10-я ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко подтвердила участие в травяном турнире в Хертогенбосхе (Нидерланды), который пройдёт с 10 по 16 июня, сообщает официальный сайт соревнований. Ранее стало известно, что на этих соревнованиях сыграет хозяйка кортов Кики Бертенс и швейцарка Белинда Бенчич.



Участие в мужском турнире примут грек Стефанос Циципас, бельгиец Давид Гоффен, американец Фрэнсис Тиафо, испанец Фернандо Вердаско, болгарин Григор Димитров, австралиец Алекс де Минор и голландец Робин Хасе.

В парном турнире выступит знаменитый австралиец Ллейтон Хьюитт.



Действующими чемпионами турнира в Хертогенбосхе являются француз Ришар Гаске и представительница Сербии Александра Крунич.