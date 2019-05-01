Впервые за 15 лет Надаль до мая не выиграл ни одного турнира

32-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль в нынешнем сезоне пока не выиграл ни одного турнира. Впервые за последние 15 сезонов он не сумел взять ни одного титула до мая, сообщает Tennis World USA.

В 2004 году он мог завоевать титул на соревнованиях в Окленде, но проиграл в финале словаку Доминику Хрбаты. В том сезоне уроженец Манакора выиграл турнир в Сопоте в августе. В 2005 году он завоевал уже 11 титулов, первый из которых был добыт на турнире в Сан-Паулу в феврале.



В нынешнем сезоне испанец дошёл до финала Открытого чемпионата Австралии, а также до полуфиналов турниров в Индиан-Уэллсе, Монте-Карло и Берселоне. В рейтинге ATP обладатель 80 титулов в одиночном разряде занимает вторую строчку.