Курье: Федерер входит в тройку лучших игроков на грунте в Открытой эре

Экс первая ракетка мира из США Джим Курье прокомментировал решение Роджера Федерера впервые за два сезона сыграть на грунтовых турнирах. Свой первый матч на грунте швейцарец проведёт в Мадриде.



«Только Роджер точно знает, почему он добавил грунт в свой календарь, но я считаю, что есть несколько веских причин.



Во-первых, он должен чувствовать себя достаточно уверенно с точки зрения здоровья и его спины в частности. Его фитнес-тренер сказал, что грунт — это та поверхность, которая доставляла его спине больше всего проблем в последние годы. Поэтому они избегали это покрытие, чтобы защитить своё тело.



Во-вторых, он соскучился по игре на «Ролан Гаррос». В-третьих, сыграв несколько глиняных турниров, он станет острее и опаснее на траве.



В целом общий процент побед Роджера на грунте невероятен. Он дошёл до финала Открытого чемпионата Франции пять раз, выиграв один раз и проиграв Надалю в остальных четырёх случаях. Он входит в пятёрку лучших грунтовых игроков в Открытой эре», – цитирует Курье Tennis World USA.